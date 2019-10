Festa patronale di Brugherio: Luna park, bancarelle e fuochi d'artificio

Torna l'immancabile appuntamento con la festa patronale di Brugherio: da sabato 12 a lunedì 14 ottobre si terranno le tradizionali giostre e bancarelle. Quest'anno poi ci sarà anche una novità, la manifestazione locale sarà 'green'. Al centro dell'edizione 2019 della tre giorni, infatti, il tema della tutela dell'ambiente.

Il programma

Tante le iniziative in programma per la ricorrenza dedicata a San Bartolomeo e alla Beata Vergine Maria del Rosario, dal super Luna park dell'area di via Turati, per tutto il week-end, alle immancabili bancarelle e ai fuochi d'artificio. Di seguito l'agenda della festa.

sabato 12 ottobre

- ore 10.30: Geo-camminata per Brugherio a cura della sezione locale del Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), con partenza da Occhiate ed arrivo al parco Increa;

- ore 16: in Biblioteca (via Italia 27) inaugurazione della mostra Eximiae devotionis a cura dell’Associazione culturale Kairós;

- ore 18: in Chiesa San Bartolomeo (piazza Roma) Santa Messa con consegna del cero pasquale da parte dell'Amministrazione comunale.

domenica 13 ottobre

- in via Tre Re, produttori e agricoltori locali, prodotti a km 0, hobbisti;

- in via Italia nel Cortile della lettura Tina Magni (via Italia): associazioni sportive brugheresi, parete da scalare a cura di CAI, IncontraGiovani con giochi e attività;

- in piazza Roma animazioni e giochi a tema Green;

- in piazza Cesare Battisti giochi e banchi a tema Green;

- in via De Gasperi - da piazza Cesare Battisti a via Galvani - mercatino con hobbisti;

- in via Vittorio Veneto - da piazza Cesare Battisti a Via Galvani – mercatino con hobbisti;

- ore 11: in Sala consigliare (piazza C. Battisti 1) consegna delle benemerenze cittadine (al momento i nomi dei benemeriti sono secretati). Per l’occasione sarà presente una delegazione di Prešov, la città slovacca gemellata con Brugherio;

- ore 17: in Chiesa San Bartolomeo (piazza Roma), nell’ambito della rassegna ImagoMagi, concerto per organo con Maurizio Maffezzoli;

- dopo le ore 17:30: in piazza Roma, Pedemoto (shakemob) a cura della sezione locale del Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC;

- ore 21: in piazza Roma, musica dal palco con Teo e le veline grasse;

- ore 22: nel parco di Villa Fiorita, spettacolo pirotecnico.

Lunedì 14 ottobre

- Dalle ore 10 alle ore 18, in piazza Roma, bancarelle hobby e sapori e attività per i più piccoli (laboratori, giochi);

- ore 16: al Cinema San Giuseppe (via Italia 76) ore 16 – Pokémon-Detective Pikachu, film di animazione diretto da Rob Letterman.