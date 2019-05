Festa campagnola a Biassono

Torna puntuale come sempre l'atteso appuntamento con l'imperdibile Festa campagnola di Biassono.

L'iniziativa, giunta alla 38esima edizione, si svolge presso Cascina Costa Alta il 24, 25, 26 e 31 maggio e l'1, 2, 7, 8 e 9 giugno. In programma, il primo week-end, spettacoli di majorette, orchestra e banda musicale; il secondo, prove di tiro con l'arco, osservazione delle stelle e concerti; e il terzo, festa latina, musica dal vivo e una palestra di arrampicata. Ad aspettare gli avventori, ogni sera dalle 19:30, anche un servizio di ristorazione. Ai più piccoli è riservato invece un parco giochi e una pista slot- car. Per il programma completo consultare il sito della manifestazione.

La sagra

La Festa campagnola di Biassono si svolge dal 1982 nello spiazzo antistante Cascina Costa Alta e ha per protagonisti la buona cucina, la musica ma anche la solidarietà. Il ricavato dell'evento infatti viene destinato al centro per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Il Gruppo Costa Alta, che ogni anno organizza la manifestazione, è composto da circa 200 volontari, a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'evento.

Cucina

Tra i piatti che verranno serviti, secondi di carne, pesce e verdure, pizze e gustosi dolci. Per dissetarsi, poi, saranno disponibili vini, sangria e birra alla spina. Attivo anche un servizio di caffetteria e gelateria.