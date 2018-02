Festa di Carnevale in maschera nel Parco di Monza

Festa di Carnevale in maschera per bambini nel Parco di Monza.

Appuntamento a Cascina Costa Alta domenica 11 febbraio, dalle 14.00 alle 18.00. L'evento, organizzato dalla coopertiva Meta con gli educatori del centro estivo Verdestate, è dedicato ai bambini dai tre agli otto anni che potranno cimentarsi in laboratori creativi e divertirsi con trucca-bimbi, un percorso di esplorazione sensoriale e una golosa merenda.

"I bambini possono arrivare già mascherati in costume, oppure saranno truccati all’inizio della festa. I laboratori inizieranno con la realizzazione delle mascherine di Carnevale utilizzando elementi naturali, un tocco creativo in più realizzato con utensili e materie prime adatte ai bambini. Prima della merenda proseguiremo poi con la costruzione delle mangiatoie per gli uccellini amici della strega Tapina. Non vogliamo che questi piccoli abitanti del Parco rimangano senza spuntino, vero?" annunciano gli organizzatori.

All’esterno di Cascina Costa Alta sarà allestito un percorso sensoriale a tappe, progettato per coinvolgere tutti i cinque sensi. Al termine del pomeriggio di festa ci sarà una gustosa merenda per tutti, con chiacchiere, bevande e altri dolci tipici.

La festa ha un costo di 12 euro a bambino (inclusa la merenda - pagamento in loco in contanti). Iscrizione online obbligatoria sulla pagina ufficiale della manifestazione a questo link.