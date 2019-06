Festa delle Ciliegie e Cena sotto le Stelle a Monza

Ciliegie e una cena sotto le stelle nel "borgo" di Monza.

L’Associazione Borgo Bergamo giovedì 6 giugno, per la tradizionale Festa delle Ciliegie, ha organizzato in via Bergamo un evento per sostenere l’Associazione Barth Italia Onlus. Ogni attività della zona che avrà dato disponibilità per aderire all'iniziativa accoglierà i partecipanti per una cena con tavoli all'aperto lungo tutta la via e devolverà parte del ricavato all'Associazione benefica.

Oltre al buon cibo è previsto anche intrattenimento musicale e animazione: alle 20.00 si esibiranno la Band giovanile dell'I.C.S. Preziosine (M° Maginzali) e la Band giovanile San Luigi di Vedano al Lambro (M° Bezzi). Durante la giornata tutti i negozi associati omaggeranno i clienti con le ciliegie offerte dall'associazione Borgo Bergamo.

Per partecipare all'iniziativa è necessario prenotare contattando direttamente i ristoranti aderenti all'iniziativa: Bohème Vineria Cucina, BOVE LOVER, GREN, Gelateria il Ranocchio Monza, Kadrega Cafè-Monza, La Culona, La Salumeria e Il Mare, Na'ranita Monza, Otto Osteria Giapponese, Papilla Monza, Paulpetta, Qualunquemente!, Solobirra, Vecchia Ostuni, Turnè Monza, Villavecchia 1865 Via Bergamo.