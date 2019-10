Degustazioni, sculture e mercatini: ecco il mega 'villaggio del cioccolato'

L'attesissima festa del cioccolato torna a Pioltello domenica 20 ottobre con l'undicesima edizione di Cioccolandia. Al centro la golosità, che verrà declinata attraverso diverse iniziative, dalle degustazioni ai laboratori passando per le bancarelle colme di squisite specialità.

Il mega 'villaggio del cioccolato'

Cioccolandia, scrivono gli organizzatori è "la manifestazione più dolce della Martesana, ora completamente rinnovata, pur nel rispetto della tradizione di un evento dedicato ai golosi di ogni età, che trasformerà il centro cittadino in un vero e proprio villaggio di cioccolato".

L'evento, dedicato a 'l'oro nero', avrà per protagonista indiscusso il cioccolato, che potrà essere assaggiato e acquistato dal pubblico nella mostra mercato allestita in Via Roma e in Via Milano. Inoltre, le vie di Pioltello ospiteranno produttori di delizie che si sposano perfettamente con il cioccolato, dalle nocciole ai prodotti di pasticceria, passando per le crêpes e molto altro ancora.

Il programma

In piazza XXV Aprile due artisti-scultori lavoreranno alcuni blocchi di cioccolato per creare meravigliose installazioni e fantasiosi personaggi che prenderanno forma davanti agli occhi dei visitatori. I due artisti fanno parte del team di scultori di Mirco della Vecchia, uno dei più celebri artigiani italiani di cioccolato, vincitore di numerosi premi in diverse competizioni di pasticceria nazionali e internazionali.

"Ormai Cioccolandia è un evento che la città attende con piacere – afferma il sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti -. Quest’anno l’offerta è particolarmente ricca, si rivolge a tutte le fasce di età e avrà ospiti d’eccezione, come famosi blogger, cuochi e scultori di cioccolato di altissimo livello. Ci aspettiamo dunque una giornata piena di gente, di serenità e divertimento, da trascorrere 'in dolcezza' con le famiglie".

In piazza Giovanni XXIII, poi, per tutta la giornata bimbi e ragazzi avranno modo di dilettarsi in laboratori di cioccolato e attività appositamente 'studiate per loro' da Willy Wonka, testimonial dell'evento, nonché mitico produttore di cioccolato del celebre libro. Un’altra chicca della giornata sarà la realizzazione di un grande show acrobatico: una mirabolante ed esplosiva performance di tre professionisti della ginnastica artistica, gli Skapigliati Street, che reinterpreteranno i canoni tradizionali della ginnastica moderna lasciando senza fiato adulti e bambini. Alle ore 16, infine, panettone al cioccolato per tutti offerto dalla pasticceria Merlo e saluto con brindisi.