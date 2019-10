Polenta e zola, musica e spettacoli: ecco la festa di Cologno

Visite guidate gratis, mostre e spettacoli. Sono solo alcuni degli eventi in programma a ottobre a Cologno in occasione della festa patronale.

Fino al 20 ottobre nella sala Crippa di Villa Casati sarà in mostra l'esposizione gratuita Colori e sensazioni in 20 x 20; venerdì 18 ottobre, poi, al Cineteatro Peppino Impastato è in programma un concerto; sabato 19 sempre alla Villa Casati sono previsti uno spettacolo teatrale e visite guidate. E ancora il 20 ottobre polenta, zola e torta del Lacc in via Milano 3, sfilata della banda musicale e uno spettacolo per bambini.

Locandina festa Cologno-3