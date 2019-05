Cucina, musica dal vivo e balli: la Grande Festa della Croce Rossa a Brugherio

Cucina, musica dal vivo e divertimento. Saranno questi gli ingredienti principali della Grande Festa della Croce Rossa, che si terrà all'Area Feste di via Aldo Moro a Brugherio fino a domenica 2 giugno. In programma quattro serate di intrattenimento e l'inaugurazione del 'charity shop'.

L'iniziativa benefica

"Anche quest'anno - si legge sul sito del comune brianzolo - il Comitato locale della Croce Rossa Italiana organizza, con il patrocinio dal Comune di Brugherio, quattro serate all'insegna del divertimento nell'Area Feste di via Aldo Moro. Obiettivo della grande festa, oltre a quello di far conoscere più dettagliatamente ai cittadini le numerose attività che la Croce Rossa svolge sul territorio 365 giorni l'anno, è l'acquisto con il ricavato di un nuovo pullmino".

Due delle serate verranno dedicata alla prevenzione dall'abuso da alcolici. Sabato e domenica, poi, sono in programma workshop operativi di primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica per insegnare alla cittadinanza alcune semplici manovre di primo soccorso da attuare in caso di emergenza, nonché come allertare correttamente la catena del soccorso. Le dimostrazioni saranno eseguite in piccoli gruppi per meglio apprendere, in un clima tranquillo e raccolto, i fondamentali principi di primo soccorso. Novità di questa edizione è l'inaugurazione del "charity shop", dove sarà possibile comprare - a offerta - vestiti e oggetti nuovi donati dai sostenitori.

Il programma

A intrattenere il pubblico ci penseranno gli spettacoli di musica dal vivo, le canzoni, le esibizioni e i balli di gruppo. Per i più piccoli inoltre ci saranno trucca-bimbi, photo corner e un'area giochi. A disposizione anche cucina, griglia, hamburgheria e pizzeria tutte le sere. Per il dettaglio degli eventi: comune.brugherio.mb.it.