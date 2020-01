Festa del gatto a Seregno

Anche per quest'anno, in occasione della Festa Nazionale del Gatto, l'Associazione Onlus Cani e Mici per Amici organizzerà un simpatico evento dedicato al gatto che coinvolge grandi e piccini; l’evento si terrà Domenica 16 Febbraio 2020 a Seregno presso il Centro Polivalente del Parco 2 giugno alla Porada, a partire dalle h 15.30.



Un pomeriggio da trascorrere insieme per far appassionare ancora di più a questo splendido felino con momenti dedicati all'intrattenimento dei più piccoli, con truccabimbi e con poesie e storie a tema accompagnate da magiche melodie.



Un'occasione in più per stare insieme, conoscere la nostra associazione ed aiutare la nostra attività di volontariato sul territorio, il tutto condito da un mercatino di beneficenza e un piccolo buffet.



Vi Aspettiamo **Domenica 16 Febbraio a Seregno a partire dalle h 15.30!!**



- Confermateci la vostra presenza: caniemiciperamici@gmail.com oppure 339 8616769