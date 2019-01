Ecco la festa dei gatti a Seregno

In occasione della Festa Nazionale del Gatto del 17 Febbraio, l'associazione Caniemiciperamici ha pensato ad un simpatico evento che coinvolge grandi e piccini. Un pomeriggio da trascorrere insieme per appassionarci ancora di più a questo splendido felino con momenti dedicati al teatro per i più piccoli, truccabimibi e con poesie a tema accompagnate da magiche melodie. Un momento da condividere insieme condito da un mercatino di beneficenza e un piccolo buffet per aiutare l'attività di volontariato sul territorio.