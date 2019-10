Festa di Desio: musica, mostre e distribuzione della 'Torta del cuore'

La festa patronale di Desio torna puntuale dal 4 al 6 ottobre. In programma musica, mostre e la distribuzione della 'Torta del Cuore'.

Per l’edizione 2019, scrivono gli organizzatori, il ricavato sarà devoluto al Corpo Musicale Città di Desio 'Pio XI' per l’acquisto e la manutenzione di strumenti musicali.

Programma

Venerdì 4 ottobre

Ore 21 - Circolo Pro Desio - Via Garibaldi, 81

Conferenza del prof. Alessandro Rosina: “Ci salveranno i giovani con...”



Sabato 5 ottobre

Dalle 9 -Piazza Conciliazione

Festival delle tradizioni italiane

Ore 15 - Via Garibaldi e Corso Italia

Esposizione e misurazione de “La Torta del Cuore”

Dalle 15- Vie del centro

Concerto e intrattenimento diffuso

Dalle 17 - Villa Tittoni Traversi

Inaugurazione della mostra “Leonardo a Desio, le macchine e il Genio”

Conferenza del prof. Brioschi e presentazione della mostra pittura

del GAD (Gruppo Artistico Desiano).

Ingresso a pagamento - 5 euro intero - 2 euro ridotto

Ore 21 - Basilica Santi Siro e Materno

Concerto per il centenario dell’ordinazione episcopale di Pio XI

con il “Coro Città di Desio”

Ore 21.30 - Piazza Don Giussani

Silent disco - Partecipazione a pagamento - Noleggio cuffie 8 euro



Domenica 6 ottobre

Tutta la giornata - Piazza Conciliazione

Distribuzione de “La Torta del Cuore”

Dalle 9 - Piazza Conciliazione

Festival delle tradizioni italiane

Sala Carlo Levi - Incontri letterari

Ore 10 - “Pagine di storie, Desio nel ventesimo secolo”

di Rinaldo Rech. L’occasione di un excursus storico dello scrittore dal Medioevo a oggi.

Dalle 11.15 - “La resistenza a Desio” di Mario Frighi.

Un cammino cronologico dal 1943 al 1945 degli episodi più significativi della Resistenza nella nostra città.

Ore 11.30 - Basilica Santi Siro e Materno

Investitura del Gran Maestro del Palio degli Zoccoli

Ore 15 - Piazza Conciliazione

Concerto della “Campana bèla” e salita al campanile

Dalle 15.30 - Sfilata verso Piazza Conciliazione

Concerto del Corpo Musicale Città di Desio “Pio XI” e Corpi bandistici di Carate, Lentate, Binzago, Villasanta e Brugherio

(in caso di maltempo l'evento si svolgerà presso il palazzetto Aldo Moro - Via S. Pietro, 18)

Dalle 17 - Vie del centro

Artisti di strada e musica diffusa

Ore 17 - Villa Tittoni Traversi

“A tu per tu con Leonardo” - Letture a cura di “Lettrici in Volo”

Ore 21 - Villa Tittoni Traversi

“Vortici d’acqua e di fuoco” - Spettacolo a cura del teatro dell’Aleph



Lunedì 7 ottobre

Tutto il giorno - Piazza Conciliazione - Distribuzione de “La Torta del Cuore”

Dalle 9 -Piazza Conciliazione - Festival delle tradizioni italiane

Ore 16 - Villa Tittoni Traversi - “Coloriamo il genio” Laboratorio GAD

Ore 21 - Villa Tittoni Traversi - Leonardo a Milano: Arte, Musica e Letteratura

Conferenza-spettacolo a cura dell’Associazione Amici della Musica HvK.