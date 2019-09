"Festa di fine estate" tra serata tirolese & beer festival

SERATA TIROLESE? BEER FESTIVAL? MUSICA & KARAOKE?



Tutto questo tra i tavoli al coperto e la cornice dei giardini Comboni per tutti coloro che hanno voglia di passare una serata all'insegna di buon cibo, birra e divertimento!!



– venerdì 13 settembre - SERATA TIROLESE

• cena a prezzo fisso: Antipasto-Spätzle-Gulash alla trentina-Dolce-

Acqua/Vino-Caffè

• servizio bar

• serata danzante con Les Pierrots



– sabato 14 settembre - BEER NIGHT (powered by Birra Gaia)

• serata grill: salamelle, salsicce, wurstel, patatine frittte

• birra artigianale

• servizio bar

• karaoke & cover 360



Il ricavato sarà devoluto per il progetto di allestimento di un mezzo di primo intervento della protezione civile di Verano Brianza.



In caso di maltempo, seguiranno comunicazioni dettagliate per ogni giornata.

Gallery