Festa di Sant'antonio ad Agrate Brianza

Il tradizionale falò di Sant'Antonio ad Omate dove verrà bruciato " l'asinello" in memoria di una vecchia leggenda locale ed i fuochi d'artificio si arricchisce con il concerto dei Luf.



Si potranno degustare dolci come i baci di Omate o le tradizionali frittelle e scaldare mani e pancia con una buonissima polenta o con il panino con la salamella.



Una serata per stare insieme e far festa.