'Festa greca': dal 27 al 30 giugno gyros pita e souvlaky a Cologno

Piazza Castello a Cologno Monzese si trasforma in una colonia ellenica. Succede dal 27 al 30 giugno in occasione di 'Festa Greca', l'iniziativa gastronomica a ingresso gratuito che trasformerà la cittadina in un'enclave culinaria di Atene. In programma, oltre a una grande area street food, anche un mercatino e balli folkloristici.

Il programma della festa

"L'evento - scrivono gli organizzatori - nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia greca, con prodotti tipici del territorio. Artigiani ed espositori organizzeranno i banchi con i propri prodotti a tema: calzature, abiti, copricapo, bigiotteria. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a chilometro zero. E poi, spettacoli con artisti di strada e balli folkloristici".

Protagoniste dell'evento le cucine on the road con prelibati piatti della tradizione greca, come gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche, in una vera e propria "food e drink experience", come promettono gli organizzatori di Azzura Snc di Torino, che hanno ricevuto il patrocinio del comune di Cologno Monzese. Per info: 339 1498825.