Un angolo di Grecia alle porte di Monza, a Senago arriva la Festa Greca

Gyros pita, souvlaky, bifteky e tzatziki. A Senago, alle porte di Monza, arriva un angolo di Grecia con sapori, musiche e profumi tradizionali.

Appuntamento con la Festa Greca in Piazza Aldo Moro da giovedì 18 a domenica 21 luglio 2019. Sarà presente un mercatino, area street food e animazione con balli folkloristici. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Artigiani ed espositori organizzeranno i banchi con i propri prodotti a tema: calzature, abiti, copricapo, bigiotteria.

Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. E poi, spettacoli con artisti di strada e balli folkloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food "made in Grecia" , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche, in una vera e propria "food e drink experience".

L'evento è organizzato da Azzura Snc di Torino con il patrocinio del comune di Senago. Ingresso gratuito e apertura dalle 11 alle 24.