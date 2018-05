Festa in strada a Carpiano

Torna anche quest’anno la Festa in Strada di Carpiano (MI), festa del Volontariato Carpianese che arriva quest’anno alla sua quattordicesima edizione.

La Festa in Strada si svolgerà Domenica 20 Maggio per tutta la giornata e come da tradizione il cuore dell’evento saranno le Associazioni con le loro attività, affiancate dalle realtà produttive e commerciali e dagli hobbisti del nostro territorio.

Volontariato, street food e gastronomia, cucina italiana, regionale ed etnica, giochi per grandi e piccoli, attività per bambini, animazione, mercatini e bancarelle, artigianato locale, hobbisti, antiquariato, mostre fotografiche, cultura locale, musica, intrattenimento... queste sono solo alcune anticipazioni del programma di quest’anno!

Anche quest’anno tutti i bambini potranno partecipare a “Carpiano in gioco”, un invito a riscoprire i giochi di una volta o sperimentarne di nuovi con una tessera e simpatici premi!

Tornano anche le guidate alla Chiesa di S. Martino Vescovo, risalente al XIV secolo, e agli ambienti esterni del Castello di Carpiano.

Nel corso della mattinata si svolgerà anche il “Memorial Adriano Ardemagni”, cicloturistica medio fondo di 61 km riservata a cicloamatori e cicloturisti ACSI - FCI ed enti riconosciuti dal CONI.

La Festa in Strada è un evento perfetto per tutte le famiglie che vogliono trascorrere una giornata di divertimento o di stacco dalla frenetica vita cittadina in un “piccolo centro” del Parco Agricolo Sud Milano...

L’appuntamento è quindi per Domenica 20 Maggio in Piazza Colonna a Carpiano!

Carpiano è facilmente raggiungibile in auto dalla Autostrada A1 (uscita Melegnano/Binasco, direzione Binasco lungo la SP40) o dalla SP exSS 412 Val Tidone (uscita Melegnano/Binasco, direzione Melegnano lungo la SP40).

Per info: https://www.facebook.com/events/169309593785395/ - info@prolococarpiano.com