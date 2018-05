Festa Lucana a Cesano Maderno.

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio presso l'area velodromo di via S. Eurosia di Cascina Gaeta torna per la nova edizione la manifestazione dedicata all specialità lucane.

La festa è organizzata, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, della Regione Basilicata e del Comune di Campomaggiore, dall'Associazione Campus Major "Amici della Lucania". Divenuto un appuntamento tradizionale, la manifestazione offre una ricca offerta per grandi e piccini tra cui degustazione e vendita di prodotti tipici lucani, musica, giochi e tanto altro ancora.

La cucina è aperta dalle 19 alle 22.30 e proporrà specialità lucane tra cui anche la salamella lucana, agnello e capretto e salumi e formaggi tipici.