Festa della Mamma a Muggiò con la fiera dei Mercanti

Bancarelle, fiori e il tradizionale risotto all'asparago rosa di Mezzago. Muggiò festeggia il giorno della Festa della Mamma con una fiera per le vie del centro e tante iniziative in città.

Appuntamento domenica 13 maggio per le vie del centro cittadino con le bancarelle e gli stand della Fiera dei Mercanti che saranno presenti per tutta la giornata. Presso il Parco di Villa Casati invece si potrà mangiare il famoso risotto all'asparago rosa di Mezzago con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'AIRC che sarà presente con un banchetto per sostenere la ricerca oncologica attraverso la vendita di azalee.