Festa della Mongolfiera a Brugherio

Un'invenzione che ha portato Brugherio a conquistarsi un posto nella storia e un weekend ricco di appuntamenti.

A ridosso dell’anniversario del primo volo, la Compagnia della Mongolfiera torna a promuovere in città un fine settimana dedicato alla Mongolfiera sabato 10 e domenica 11 marzo.

Insieme al comune di Brugherio, da dove decollò il primo volo, sarà protagonista anche Caponago dove il conte e i compagni atterrarono presso la cascina Seregna. Tra gli appuntamenti in programma domenica pomeriggio, nel parco di Villa Fiorita, si potrà prendere parte ai voli ancorati gratuiti per bambini.

Il programma

Sabato 10 marzo: dalle ore 9 alle 13, presso il gazebo della Compagnia della Mongolfiera in via De Gasperi, davanti all'ingresso principale del Comune (in caso di maltempo in Sala Consigliare con ingresso da piazza Roma): prenotazioni copia Litografia del quadro Il sentiero della mongolfiera del maestro naïf Elio Nava, dalle ore 17:30 in Sala Consigliare (in condivisione con la seconda edizione di “Le nostre radici piantate nel futuro”): presentazione del libro di Giuseppe Sardi Scritti di viaggio di Paolo Andreani Osservazioni e percorsi di un conte irrequieto, gemellaggio culturale Brugherio Caponago, ricordo del comandante Piero Porati, racconto dialettale dell’evento storico, racconto fantasy sul volo da Brugherio a Caponago, consegna targhe ricordo ai comuni di Brugherio e Caponago, inaugurazione quadro di Nava. Alle ore 19:15 in piazza Roma benedizione ceste mongolfiere e Burner Show (accensione dei loro bruciatori e spegnimento con sottofondo musicale e rinfresco finale.

Domenica 11 marzo: · dalle ore 9 alle 13 in piazza Roma:  gazebo della Compagnia della Mongolfiera  Balloon Theatre: dimostrazione operazioni di gonfiaggio della mongolfiera con possibilità di entrare all’interno. Sullo sfondo attività ricreative per bambini. · dalle ore 15 nel parco di Villa Fiorita: voli ancorati gratuiti per bambini con consegna diploma di volo. Per tutto il weekend gazebo del maestro naïf Elio Nava con esposizione delle sue opere