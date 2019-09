Festa di Occhiate, tre giorni di cibo e musica in cascina

Tre giorni di festa in cascina con musica, intrattenimento e buona cucina. Sta per tornare la Festa di Occhiate a Brugherio. Salamelle, polenta, balli, giochi, allegria e musica all'ombra del vecchio Mulino.



Si comincia venerdì 13 settembre con una serata dedicata ai giovani, dalle 21.30 musica dal vivo con i "Fried Chicken Cafè", birra alla spina, hamburger e panini con la salamella.



Sabato sera dalle 19.00 si entrerà nel vivo della festa con una cena a base di prodotti tipici: polenta, lenticchie, cassoeula, torta paesana e pizzoccheri. Domenica pranzo in cascina e il consueto Palio delle Oche. La festa proseguirà con giochi per i più piccoli, e la solita cena rustica accompagnata da musica e balli in compagnia della scuola di danza "Colibrì Dance".



Gli organizzatori fanno sapere che, come ogni anno, il ricavato della Festa sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato operanti sul territorio. Qui è possibile consultare il programma completo.