Parco Tittoni, sette feste diverse nello stesso luogo: l'evento

Sette feste nello stesso luogo in sette ore. Si chiana "1 hour, ogni ora una festa diversa" il nuovo evento in programma al Parco Tittoni di Desio per venerdì 27 luglio. Sul palco ci sarà un maxi countdown di 60 minuti detterà la durata di uno specifico party, al termine del conto alla rovescia una sirena, accompagnata da una cascata di coriandoli, darà il cambio di scena e di musica per l'inizio di una nuova.

Si alterneranno sul palco: Lollipop (50s-60s / Rock’n’roll); Hottanta (i vinili più forti del decennio 80's); Bad Ass (Reggaeton/ Reggae; Roghers (Indie / Rock); Flow (Hip Hop, Trap ); Megamix - 90s party (Anni Novanta / Dance / Hip Hop); 2000 dance (80-90-2000 / Pop House)