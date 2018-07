Street food e gonfiabili per la festa patronale a Verano Brianza

Tempo di festa e di street food a Verano Brianza.

In occasione della ricorrenza della festa patronale nel comune brianzolo dal 20 al 22 luglio è in programma un ricco weekend dedicato allo street food con divertimento e animazione per grandii e piccini.

Appuntamento presso l'oratorio maschile di via Umberto I dove si potranno trovare stand con specialità di cibo da strada, musica dal vivo e intrattenimento. Per i più piccini inoltre sarà allestita un'area giochi con un gonfiabile. L'ingresso è gratuito.