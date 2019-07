Pizza Festival a Lentate sul Seveso

Festival della Pizza a Lentate sul Seveso. Dal 19 al 28 luglio torna nel comune brianzolo l'appuntamento dedicato alla pizza napoletana. Teatro dell'iniziativa saranno nuovamente i giardini pubblici di Viale Italia a Camnago, dove i presenti potranno gustare la vera Pizza Napoletana, con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei mastri pizzaioli che arriveranno appositamente da Napoli.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lentate sul Seveso, è nato dall’amore per la Pizza, icona italiana che ci ha resi celebri e unici nel mondo e diventata da poco patrimonio dell’UNESCO, non sarà una pizzeria a cielo all’aperto, ma un vero e proprio tempio della Pizza Napoletana dove oltre a celebrare la regina della tavola, verranno messi in scena spettacoli live con le migliori tribute band del momento, gare di pizza “MAN vs PIZZA", karaoke ed intrattenimenti per bambini e famiglie.