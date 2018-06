Festival della Pizza in Brianza

Un festival interamente dedicato alla Pizza in Brianza.

Dal 20 al 29 luglio a Lentate sul Seveso presso i giardini pubblici di Viale Italia è in programma la kermesse Pizza Festival Lombardia dedicata alla specialità partenopea che vedrà protagonisti i Maestri Pizzaioli dell'accademia Pizza Experience di Napoli.

Non solo pizza, preparata secondo la tradizionale ricetta e declinata in tantissimi gusti, ma anche birra artiginale e un ricco calendario di eventi con musica live, mercatini e un'area giochi per bambini.

