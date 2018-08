Grezzago, torna la mitica festa della polenta

Il sapore buono delle ricette antiche e dei cibi genuini e il profumo della tradizione. A Grezzago, nel milanese, torna per la sua seconda edizione la Festa della Pannocchia.

Protagonista indiscussa della manifestazione in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre sarà il mais con ricette a base di pannocchie da sgranocchiare e polenta. L'evento si terrà tra piazza San Martino, piazza Aldo Moro, via Zoja e via Cavour: qui si potranno degustare piatti a base di polenta, pizze a tema e pietanze contadine.

In programma anche intrattenimento musicale, animazione e gonfiabili per i più piccoli.