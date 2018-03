Festival della Porchetta nel weekend di venerdi' 2, sabato 3 e domenica 4 marzo nel comasco, alle porte della Brianza.

A Solbiate è in programma la manifestazione Porchette d'Italia, un appuntamento enogastronomico dedicato a questa specilalità, alla sua tradizione e le sue tipologie. Saranno presenti tanti stand che proporranno anche birre artigianali e vini regionali.

Il festival si terrà presso il campo sportivo comunale al coperto in area riscaldata in località Casa Rossa, in via Monte Rosa, Concagno a Solbiate (Como).

Orari - Venerdì 2: dalle 17.00 del pomeriggio alla 01.00 di notte, Sabato 3: dalle 11.00 del mattino alla 01.00 di notte, Domenica 4: dalle 11.00 del mattino alle 23.30 di sera. Ingreso gratuito.