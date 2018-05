Festa di Primavera a Ceriano Laghetto

Festa di Primavera domenica sei maggio a Ceriano Laghetto. In programma una giornata di festa con bancarelle, street food, punti ristoro, animazione e intrattenimento.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, punta anche sullo Sport e alle 8.30 di domenica mattina da piazza Diaz partirà la XXIII edizione della Stra Ceriano.

E ancora laboratori per i più piccoli, giri in sella al pony, bolle di sapone, un trenino e gonfiabili. In concomitanza si svolgerà anche la festa del Volontariato e dello sport con esibizioni e partite.