Festa di Primavera con bancarelle nel quartiere Libertà a Monza

Festa di Primavera nel quartiere Libertà a Monza domenica 27 maggio.

In viale Libertà, via Parmenide e via Tosi dalle 8.30 alle 19 saranno presenti quaranta bancarelle per una giornata di festa e di shopping arricchita anche da una esposizione di auto e moto d'epoca, giochi gonfibili e tappeti elastici per i bambini, truccabmbi, bolle di sapone e tante altre sorprese. Tra gli ospiti anche una cartomante.