Festa di San Fermo: fino al 9 agosto musica dal vivo e fuochi d'artificio

La festa di San Fermo prosegue a Cassina de' Pecchi fino a venerdì 9 giugno, con una serata finale illuminata dal tradizionale spettacolo di fuochi artificiali.

In programma ogni sera da martedì 6 a venerdì 9 musica dal vivo, dalle 21, e cene con piatti e gustosi panini, dalle 19. Per la giornata finale la manifestazione inizia già a pranzo, per poi concludersi in tarda serata con uno spettacolo pirotecnico e musicale (22:30), a cura di Pirotecnica Soldi. Per i credenti, in parallelo si svolgeranno funzioni religiose. Per il programma completo dell'iniziativa: www.festadisanfermo.org.