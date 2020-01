Sant'Antonio, la tradizionale festa e il leggendario falò tornano a Vimercate

La tradizionale Sagra di Sant'Antonio torna puntuale a Vimercate dall'11 al 19 gennaio, grazie alla Pro loco cittadina e al sostegno del Comune. In programma visite guidate, concerti, chicche gastronomiche e l'imperdibile accensione del falò.

La festa affonda le sue radici nella storia contadina di Vimercate e di tutta la Brianza, dove Sant'Antonio era venerato come protettore del raccolto dei campi e degli allevamenti.

Il programma completo

SABATO 11 GENNAIO

ore 15 > VISITE GUIDATE presso il Convento delle Canossiane

ore 18 > S. MESSA di apertura della Sagra | Santuario B.V. del Rosario

ore 20.30 > SONATE PER S. ANTONIO, concerto d’organo | M°E. Viccardi | Santuario B.V.R.

DOMENICA 12 GENNAIO

ore 20.45 > MUSICHE PER S. ANTONIO con le Corali Vimercatesi | Santuario B.V.R.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

ore 21 > CONFERENZA “Tra vie storiche e digitali. Percorsi di conoscenza del centro di Vimercate” Auditorium Biblioteca

VENERDÌ 17 GENNAIO

ore 9.30 > S. MESSA E BENEDIZIONE DEL PANE | Chiesa S. Antonio

ore 10 > APERTURA VENDITA TORTELLI | Via Cavour 51

ore 16 > BENEDIZIONE con la reliquia del Santo | Chiesa S. Antonio

ore 18.30 > LETTURE a cura di Nella Galla | LAB Libri al banco, Via Cavour 65

ore 20.45 > ASPETTANDO IL FALÒ accanto al Ponte S. Rocco. Saluto delle Autorità cittadine, presenza del Civico Corpo Musicale | ACCENSIONE FALÒ sul greto del torrente Molgora

ore 22 > RINFRESCO | Via Cavour 74

SABATO 18 GENNAIO

ore 10 > Apertura espositori, stand, bancarelle, punti ristoro e mostre | Via Cavour

ESPOSIZIONE MOTO in Piazza Roma | TRENINO E GIOCHI PER BAMBINI in Parco Trotti

MOSTRA “Etiopia in tutti i sensi” | Via Cavour, 53/55

ore 14.30-17.30 > VISITE GUIDATE Oratorio S. Antonio e ponte S. Rocco

ore 15.30 > SCRATCH creazione del videogioco della Sagra | Via Papa Giovanni XXIII, 13

ore 16 > BENEDIZIONE ANIMALI presso Parco Trotti

ore 20.45 > MUSICHE PER S. ANTONIO con le Corali Vimercatesi | Santuario B.V.R.

DOMENICA 19 GENNAIO

ore 10 > Apertura espositori, stand, bancarelle, punti ristoro e mostre | Via Cavour

ore 11.15 > APERITIVO MUSICALE “Un viaggio nella musica popolare brasiliana” con A. Esposito e S. Nunes. A cura del Civico Corpo Musicale di Vimercate | Via Papa Giovanni XXIII, 13

ore 14.30 > Passeggiata con i pony e trenino e giochi per bambini in parco Trotti

ESPOSIZIONE MOTO in piazza Roma

ore 14.30-17.30 > VISITE GUIDATE Oratorio S. Antonio e ponte S. Rocco

ore 15.30 > SICURAMENTE IN STRADA per bambini con Polizia Stradale | piazza Castellana

ore 16 > MOMENTO MUSICALE con la Silver Ensemble di flauti del Civico Corpo Musicale. Musiche di Rossini, Strauss e Offenbach

ore 20 > SALUTI E BENEDIZIONE prima della Moto fiaccolata

ore 20.30 > MOTO FIACCOLATA a cura del Moto Club | piazza S. Stefano.