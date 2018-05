Made in Sud, festival e street food siciliano a Monza

Cannoli siciliani ma anche sfogliatelle e prodotti tipici del Sud Italia. Arriva in piazza a Monza Made in Sud, il Festival delle Due Sicilie.

L'appuntamento è per il weekend dal 25 al 27 maggio in piazza Trento e Trieste, nel capoluogo brianzolo. Saranno presenti stand con prodotti tipici del Sud Italia, postazioni di street food per degustare le prelibatezze meridionali e bancarelle di artigianato locale. Non mancherà poi l'animazione con spettacoli ed esibizioni tradizionali.

La manifestazione è organizzata da Associazione La Fenice Eventi.