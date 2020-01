Festa del teatro: domenica spettacoli e musica gratis, con aperitivo offerto a tutti

La Festa del Teatro, l'evento a ingresso gratuito e dedicato al teatro e alla città di Monza, arriva al Villoresi domenica 19 gennaio alle 16. Ad aspettare il pubblico un aperitivo offerto dal teatro.

"La festa - scrivono gli organizzatori - è un'occasione di aggregazione tra la CasaTeatro Villoresi e i monzesi, ospiterà tantissimi amici che daranno il loro contributo artistico con cabaret, tango, tributi musicali, danza e cineforum, quest'ultimo da anni fiore all'occhiello delle attività della ProCultura Monzese che fa capo ai Padri Barnabiti".

"La nostra attività - continuano dal Villoresi - a soli tre mesi dal debutto, si sta affermando come nuova realtà teatrale nel cuore del centro storico, punto di riferimento e di raccolta delle passeggiate cittadine. Oltre agli spettacoli già in cartellone verranno presentati i fuori abbonamento primo fra tutti la prima stagione lirica 'Domenica all'Opera' con le opere Tosca, Traviata e Bohème recitate e cantate". In programma ospiti a sorpresa e un brindisi finale.