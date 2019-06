'American Style': super festa vintage a Cinisello

'American Style', la super festa vintage anni '50, arriva a Cinisello Balsamo domenica 7 luglio. In programma musica, balli, performance e spettacoli.

Il programma

"In estate la programmazione dell'estate cinisellese prosegue con un altro evento straordinario", scrivono gli organizzatori, "American style porta tanta musica swing, boogie woogie, e rock and roll, esibizioni di scuole di ballo, un raduno di auto d’epoca americane, moto Harley Davidson, pin up, stand gastronomici e tanto altro ancora".

Il festival - organizzato da Bfcassociation Motorcyclestorehouse in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e Proloco Cinisello Balsamo - porta in piazza abiti vintage, bancarelle di antiquariato e food truck. Dalle 15 è in programma l'esibizione rock&roll e r&b di Giusy Wild; alle 18:50 inizia la sfilata delle pin up; alle 19:30 parte la musica dal vivo di The Smoking Thompson; e dalle 21:30 sale sul palco Ellynor insieme alla band Razzle Dazzle, tra note swing e rhythm&blues.