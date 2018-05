Quattordicesima "Festa di solidarietà"

Ritorna il 24 maggio la ormai classica “Festa di Solidarietà”, manifestazione monzese organizzata dalla Comunità Pastorale Santi Quattro Evangelisti con il patrocinio del Comune di Monza e il contributo di alcune realtà associative locali – in primis Sguardi ONLUS e Operazione Mato Grosso. Sono in programma quattro giorni di divertimento, musica e sport non-stop (per non dimenticare i momenti di riflessione sul tema della manifestazione) dal 24 maggio al 27 maggio presso l’Oratorio di Sant’Alessandro a Monza. Un calendario ricco di eventi per tutte le età.



L’evento, senza alcuno scopo di lucro, è nato a Maggio 2005 con l’obiettivo di raccogliere fondi per il sostentamento delle attività di don Giuseppe Grassini, prete fidei donum assegnato in una parrocchia di Haiti dal 2010, dopo essere stato parroco di Lusitu nella diocesi di Monze in Zambia dal 2004. Ogni anno, la manifestazione coinvolge diverse associazioni, enti e agenzie della città di Monza in nome della solidarietà.



Il ricavato di questa edizione andrà a sostenere progetti di solidarietà vicini e lontani, promossi da tre realtà del territorio: Operazione Mato Grosso, Sguardi ONLUS, e gli oratori della Comunità Pastorale Santi Quattro Evangelisti di Monza. Operazione Mato Grosso utilizzerà i proventi per sostenere la missione di Celén, in Ecuador, con l’obiettivo di aprire a settembre 2018 un collegio d’arte per le bambine di Celén e delle comunità piu povere intorno al centro. Sguardi ONLUS sosterrà la piccola comunità haitiana di Tirivye, dove da quattro anni si trova in missione don Giuseppe Grassini, in particolare per un sostegno agli stipendi degli insegnanti. Infine, gli oratori della Comunità Pastorale Santi Quattro Evangelisti sosterranno la partecipazione agli oratori estivi dei ragazzi le cui famiglie vertono in situazioni economiche precarie.



La manifestazione prenderà il via durante la serata di giovedì 24 maggio, alle ore 21, con l’evento “Insieme… Al Traguardo”, in cui il giornalista sportivo Nando Sanvito racconterà alcune video-storie per approfondire la tematica principale della quattordicesima edizione della Festa. Infatti, da sempre, la manifestazione ha il duplice obiettivo di raccogliere fondi e di sensibilizzare la popolazione verso tematiche che spesso restano nell’ombra. Quest’anno il tema, “Educare alla Vita”, verrà poi ripreso nella mostra “Il decalogo della comunità educante” che avrà luogo durante tutta la festa.



Venerdì 19 maggio inizieranno i primi tornei di calcio per bambini, di basket e di pallavolo femminile. Durante la serata di venerdì, Astro Roller Skating si esibirà in uno spettacolo di pattinaggio artistico. La giornata si conclude all’insegna dello sport con i tornei di Green Soccer e Green Volley misto.



Il weekend sarà poi all’insegna di sport, della musica e del divertimento con proposte dedicate anche ai più giovani, tra cui lo Spazio Radio organizzato dal C.G. Bussola e spazi dedicati ai più piccoli. Il sabato proseguiranno i tornei, con un susseguirsi di calcio, basket e pallavolo organizzati da ASO San Rocco e da GSO Regina Pacis. Nel pomeriggio vi sarà anche un SolidalStepFitness e un’esibizione con prova di pattinaggio in linea. Durante la serata vi saranno balli per tutti insieme ad ASO San Rocco, nonché musica con Luciano Favara, e sport con i tornei di Green Soccer, Green Volley e Street Basket.



La manifestazione proseguirà la domenica: dopo la messa animata all’aperto delle ore 11, e il pranzo “sapori di Sicilia” organizzato da SGUARDI Onlus, sarà la volta delle finali dei tornei della festa, di un torneo di calcio balilla, e del concerto del Corpo Musicale “S. Damiano S. Albino Junior”. Chiuderà la festa, in serata, uno spettacolo di giochi di prestigio.



Da venerdì a domenica sarà attivo un punto ristoro che offre piatti tipici e ricercati della nostra tradizione culinaria, anche per il pranzo “sapori di Sicilia” della domenica.