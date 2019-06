Feudo in Festa, festa medievale a Busnago

Sbandieratori, musici e antichi mestieri. A Busnago è tutto pronto per la manifestazione Feudo in Festa, giunto alla 29esima edizione. L'appuntamento, organizzato dal Gruppo Sbandieratori Torre dei Germani, è in programma da venerdì 14 a domenica 16 giugno.

Si comincia venerdì sera con l'apertura ufficiale della manifestazione con il saluto delle autorità e, a partire dalle 20.30, con la sfilata per le vie del paese con sbandieratori e musici. La festa poi continua sabato 15 giugno a partire dalle 16 in piazza Roma con animazione per grandi e piccini, giochi e bolle di sapone. Alle 21.30 poi in piazza Marconi il grande spettacolo con gli sbandieratori con coreografie ed esibizioni di musici.

Nella giornata di domenica giochi rionali, corsa delle Torrette e sfilate. Qui il programma completo.