Torna la tradizionale festa di Sant'Antonio a Vimercate

La festa, i tradizionali tortelli e il grande falò al ponte di San Rocco. Torna a Vimercate l'appuntamento con la Sagra di Sant'Antonio. Quest'anno la manifestazione prende avvio il 12 gennaio e si conclude il 17 gennaio, giorno della ricorrenza del Santo Abate.

La festa affonda le sue radici nella storia contadina di Vimercate e di tutta la Brianza, dove Sant'Antonio era venerato come protettore del raccolto dei campi e degli allevamenti. Il programma della Sagra resta fedele a queste origini: tra concerti, mostre, esibizioni e altri momenti di aggregazione, gli elementi fondamentali di Sant'Antonio restano i tortelli e il grande falò conclusivo, presso il Ponte di San Rocco. L’evento, patrocinato dal Comune di Vimercate, è organizzato dal Comitato promotore, espressione di molte associazioni di volontariato sociale, culturale, sportivo e ambientale che operano nel Vimercatese e dalla Pro Loco.

Ecco il programma completo

12 gennaio

Ore 10: APERTURA SAGRA | Ore 14: Vendita tortelli con ENAIP (via Cavour, 51)

Ore 14.30-15.30: Visite guidate Oratorio S. Antonio e Ponte S. Rocco

Ore 15.30: ENSEMBLE di percussioni (via Cavour)

Ore 15.30: CHITARRA classica (Chiesa S. Antonio)

Ore 16: BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI (Parco Trotti)

Ore 18: S. MESSA vespertina (Santuario B.V. Rosario)

Ore 20.45: CANZONI PER S. ANTONIO a cura del Piccolo Coro La Goccia (Santuario B.V. Rosario)

Ore 21: NON TI CONOSCO PIÙ. Commedia teatrale (TeatrOreno)

13 gennaio

Ore 10: RIAPERTURA SAGRA e vendita tortelli con ENAIP (via Cavour, 51)

Ore 14.30: PASSEGGIATA CON I PONY e TRENINO per bambini (Parco Trotti)

Ore 14.30-15.30 Visite guidate Oratorio S. Antonio e Ponte S. Rocco

Ore 15.30: SILVER ENSEMBLE con flauti e clarinetti (Chiesa S. Antonio)

Ore 15.30: ENSEMBLE di percussioni (via Cavour)

Ore 20.15: MOTOFIACCOLATA

Ore 20.45: CANZONI PER S. ANTONIO a cura delle corali cittadine (Santuario B.V. Rosario)

17 gennaio

Eventi del giorno di Sant'Antonio con l'accensione del falò