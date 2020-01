Festival cacio e pepe: la cucina romana protagonista a Varedo

Il festival cacio e pepe e cucina romana arriva alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo con tante specialità gastronomiche. La manifestazione, a ingresso gratuito, si terrà da venerdì 6 a domenica 8 marzo.

Ad aspettare il pubblico pasta fresca cacio e pepe, carbonara, gricia, amatriciana, salsiccia e broccoletti, carciofo alla giudia, porchetta di Ariccia, verdure cotte, trippa alla romana, arrosticini alla brace, patate fritte, salsiccia e molte altre golosità.

In programma anche servizio bar, birre e vini del territorio, stand con prodotti tipici, possibilità di asporto e take away e visite guidate alla Villa.