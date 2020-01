Brucia, il festival del fuoco: il 17 e il 18 gennaio al Foa di Monza

Si chiama Brucia ed è il festival del fuoco che il centro sociale Foa Boccaccio propone venerdì 17 e sabato 18 gennaio. In programmma performance, installazioni, musica, laboratori e, ovviamente, un grande falò.

Densa l'agenda degli appuntamenti previsti, tra show, concerti, danze e cene. Di seguito gli orari e le info.

Il programma

Venerdì 17 gennaio

ingresso gratuito dalle ore 19

ore 19.30 cena

ore 21 inaugurazione con performance collettiva e accensione falò

ore 22.30 burning wheels show

by Tana & Quello Sporco Duo

reading musicale intorno al fuoco



Sabato 18 gennaio

ingresso gratuito dalle ore 15.30

ore 16 Glass blending

workshop di sagomatura artigianale di tubi di vetro

ore 17 gestione artistica del fuoco

workshop a cura di Tana

ore 19.30 cena specialità cotte a fuoco vivo e nella brace

dalle ore 20.30 ingresso con sottoscrizione

ore 21 intro di danza col fuoco con The Six Circle, fire theatre

ore 21.30 pirofonia & impro di fuoco con Mechanics For Dramers & Chasma Ges Teatro

ore 22.30 spettacolo di fuoco de Le regine di Bastioni

ore 23.30 spettacolo della Compagnia Exploit

ore 00 Burning Writing Show a cura di Serigrafatti

A seguire fino a tarda notte Otolab audiovisual performance-live set techno

Proiezioni a tema di Cinemino Sanpietrino e installazioni a cura di Tana.