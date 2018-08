Ecco il festival della Porchetta a Muggiò

Dal 14 al 16 Settembre 2018 va in scena a Muggiò (MB) uno dei più grandi appuntamenti enogastronomici dedicati alla Porchetta, in tutta la sua tradizione e le sue tipologie, con tanti stand da tutta Italia, BIRRE selezionate ed etichette di VINI in abbinamento - oltre a Musica, Eventi ed Animazione per grandi e piccini.