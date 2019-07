"Notte della Taranta" e festival della Puglia al Parco Tittoni

Sapori, atmosfere salentine e pizzica. I "trulli" per un weekend arrivano in Brianza, a Desio, al Parco Tittoni che da venerdì 26 a domenica 28 luglio ospita il festival "Puglia in Festa".

Al Parco Tittoni arriva la prima edizione del Festival Enogastronomico dedicato alla Cucina Pugliese: tre giorni immersi nel verde fra Ristorazione tradizionale, Mercatino con stand per la vendita al dettaglio di prodotti tipici, Birre selezionate - da accompagnare a Musica dal vivo, Animazione per tutte le età e intrattenimento.



Si potranno trovare orecchiette alle cime di rapa, pasticciotti, panzerotti fritti e al forno, focaccia barese, puccia salentina ripiena, taralli e tante altre golosità.

Sabato 27 luglio è in programma la Notte della Taranta.

Qui il programma completo con tutte le informazioni.