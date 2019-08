Musica, clown, acrobati e magie: torna a Brugherio il festival del teatro

Musica, clown, acrobati e magie. Torna da venerdì 13 a domenica 15 settembre il festival internazionale del teatro “SIride2019”.

"Per la decima volta l'atmosfera inconfondibile ma sempre nuova del festival sIride travolgerà gioiosamente la città, tra musica, acrobazie, clownerie e storie senza confini. Un crescendo di iniziative e spettacoli che, da venerdì a domenica, rilanceranno la voglia di stare insieme e di incontrarsi per una tre giorni di festa, di aggregazione e di speranza” ha spiegato Laura Valli, assessora alle Politiche culturali e Partecipazione

Brugherio diventerà per un intero weekend un palcoscenico a cielo aperto. Nessun biglietto di ingresso, solo risate e tanta voglia di divertirsi e lasciarsi stupire. Per una confortevole visione degli spettacoli si consiglia di portare un cuscino, una stuoia, una sedia, una poltrona, un seggiolino... e un gran sorriso.

Il programma è fitto e si svolge in diversi punti della città: parco di Villa Fiorita, piazza Roma, Auditorium comunale, Cortile della lettura Tina Magni e in Biblioteca civica.

Sul sito del comune si può consultare il programma nel dettaglio.