Griglie da record, per il Gran Premio a Monza il Festival degli Arrosticini e delle Bombette

Oltre quaranta metri lineari di griglie, arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi, birre selezionate e intrattenimento. Per il weekend del Gran Premio approda a Monza l'evento "Arrosticini VS Bombette Festival".

L'evento è in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre ai Boschetti Reali a pochi passi dall'Autodromo, tra viale Petrarca e viale Regina Margherita.

Oltre 40 metri lineari di griglie roventi, tante tipologie di carne ( Arrosticini Abruzzesi e Bombette Pugliesi ma non solo), specialità di cucina tradizionale (anche vegetariana e vegana), aree relax e intrattenimento. Orari: giovedì dalle 18.00 alle 02.00 del mattino, Venerdì, Sabato e Domenica: dalle 11.00 alle 02.00 del mattino (orario continuato a pranzo e cena).

