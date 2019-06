'Festival dell'operetta': in piazza Roma tre serate gratis

Il Festival dell'operetta arriva in piazza Roma dal 27 al 29 giugno con tre serate a costo zero. Gli spettacoli, tutti con inizio alle 21, propongono un viaggio alla scoperta della 'piccola lirica', che vede protagoniste la Compagnia Italiana di Elena D'Angelo e la produzione del Gruppo da Camera Caronte, con scenografie raffinate, personaggi in costume e l'orchestra dal vivo.

Il programma

Si parte giovedì 27 giugno con 'Gran Soirée al Cafè Chantant', tra arie da salotto, canzoni e melodie d’operetta. Sul palco Elena D’Angelo (soprano), Luigi Monti (comico), Francesco Tuppo (tenore). Protagonista il 'Tabarin', regno di maliarde, seduzione e uomini in frac: questi gli ingredienti del café-chantant, frequentato da scapigliati del XX secolo, che canteranno e suoneranno in onore di un’era gaudente e squattrinata. In programma canzoni, melodie napoletane, le più belle pagine tratte dall’opera e dall’operetta, sino ad arrivare al momento in cui la Belle Epoque se ne va con 'Creola', 'Appassionatamente', 'Balocchi e profumi', 'Il tango delle capinere'.

Si prosegue venerdì 28 giugno con 'La principessa della Czarda', un'operetta in tre atti. Libretto di Leo Stein e Bela Jenbach. Musiche di Emmerich Kálmán. Il principe Edvino ama la bella cantante dell’Orpheum, Silva Varescu, conosciuta come la Principessa della Czarda, ma naturalmente la sua nobile condizione impedisce il matrimonio tra i due. Per troncare ogni rapporto la famiglia lo richiama a Vienna e lo convince a sposare sua cugina Stasi, mentre Silva parte per una tournée in America in compagnia dell’amico del principe, il conte Boni. Al suo rientro dall’America Silva, saputo di Evino e Stasi, si presenta alla loro festa di fidanzamento...

Si finisce sabato 29 giugno con 'Al cavallino bianco', un'operetta in tre atti. Libretto di Hans Muller e Erick Charrell. Musiche di Ralph Benatzky e Robert Stolz. Nel paese di San Wolfango, nel Salzkammergut, la bella ostessa Gioseffa, proprietaria dell’hotel 'Al Cavallino bianco' accoglie come tutte le estati i suoi ospiti. Equivoci, scompigli lavorativi e amorosi caratterizzeranno la stagione estiva.