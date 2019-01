Torna chocomoments, la fiera del cioccolato di Lissone

Tre giorni da «leccarsi i baffi». Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Lissone la seconda edizione di «Chocomoments», la grande festa del cioccolato artigianale che sarà ospitata da venerdì 8 a domenica 10 febbraio in Piazza Libertà.

Promosso col patrocinio del Comune di Lissone e organizzato da Chocomoments in collaborazione con Confeventi APEVA (Associazione Provinciale Esercenti, Venditori, Ambulanti), l’iniziativa sarà caratterizzata da un ricco programma di cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti.

Come lo scorso anno, il Centro città si animerà fin dalla giornata di venerdì con numerosi stand enogastronomici e artigianali. Praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, sculture di cioccolato e molto altro ancora saranno gli indiscussi protagonisti di una tre giorni tutta da gustare.

Gli stand saranno aperti da venerdì a domenica dalle 10 alle 20. Tutti i giorni alle 15 sono previste dimostrazioni per conoscere tutti i trucchi per realizzare un’ottima sacher.

Come lo scorso anno, anche nell’edizione 2019 di “Chocomoments” la città di Lissone verrà celebrata con un omaggio: la speciale «pralina di Lissone» sarà realizzata domenica alle 18.00 con un ingrediente tipico svelato all'ultimo istante per poi essere offerta in degustazione a tutti.

Ma le novità della festa non finiscono qui: per i più piccoli tutti i giorni ci sarà lo spazio ChocoBaby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale sarà possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione.

Fra le attrazioni, tornerà anche la Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza #ChocoWordEducational.

“Lissone sarà un trionfo di praline, tavolette e creme, tutte da gustare nel weekend che precede la festa di San Valentino - commenta Alessandro Merlino, assessore allo Sviluppo Economico - l’importanza della manifestazione va oltre il semplice aspetto commerciale, ponendo al centro la promozione della cultura del cioccolato. Anche nel nuovo anno, l’Amministrazione Comunale conferma l’obiettivo di aumentare la vitalità del centro urbano riproponendo un evento che lo scorso anno ha attirato migliaia di persone da tutta la Brianza. In questo modo, incentiviamo la cittadinanza a vivere il territorio contribuendo così a dare impulso al commercio anche di vicinato”.