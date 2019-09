'Fiera del Conte': torna la grande festa medievale di Lentate

Caccia al tesoro, cena e danze medievali, spettacoli. Sono solo alcune delle iniziative proposte nell'ambito di 'Fiera del Conte', la manifestazione organizzata da Associazione Amici dell'Arte Aps, di ritorno a Lentate sul Seveso.

Ad aspettare gli avventori dimostrazioni di arti e mestieri medievali, laboratori e 'battesimi in sella' per i più piccoli. Per le vie del centro della cittadina, inoltre, a partire dalle 15:30 si svolgerà un corteo storico con tanti figuranti in abiti d'epoca. A chiudere la giornata, poi, uno spettacolo con giocolieri e acrobati.

(Il programma dell'inziativa)