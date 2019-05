Yoga immersi nel verde, laboratori per grandi e piccini, letture animate e show cooking.

Appuntamento al Rossini Art Site domenica 2 giugno con l'iniziativa Think Green, erbe e arte.

"Un museo che è prima di tutto un parco non può non pendersi almeno una giornata intera per valorizzare il contesto che lo rende unico" annunciano gli organizzatori.

Domenica 2 giugno dalle ore 10.30 alle ore 18.30 Rossini Art Site ospiterà la quarta edizione del festival dedicato alla natura THINK GREEN – erbe e arte al Rossini Art Site, nella cornice ideale di un angolo di Brianza intatto nel suo paesaggio collinare ed agreste.

In programma letture animate, laboratori, sessioni di yoga e meditazione nel verde e show cooking. Ad arricchre la giornata un servizio street food.

Ingresso comprensivo della partecipazione a tutte le attività: adulti € 15 / bambini fino a 10 anni € 12