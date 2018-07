La fiera del matrimonio: ecco SposArti

Domenica 30 settembre Villa Lorenzo di Capriano di Briosco ospiterà la 2a edizione di "SposArti in Brianza", speciale mostra dedicata al matrimonio con creazioni, servizi e idee originali per il ricevimento di nozze, ma anche per la coppia e la casa. All'evento organizzato da Sposimmagine tra le eleganti sale della villa e la grande veranda affacciata sul parco, gli sposi troveranno le proposte di circa 30 espositori, affermati artigiani e professionisti del matrimonio dell'area tra Lecco e Monza, che reinterpreteranno secondo il loro gusto e stile le tendenze e le novità del wedding per il 2019. In programma prove gratuite di trucco e acconciatura da sposa, degustazione di confetti e aperitivi, e speciali promozioni riservate a chi si preregistrerà sul sito di Sposimmagine. Servizio bar ristoro a cura di Cattaneo catering, parcheggio per visitatori in via San Giuseppe 2. Ingresso gratuito. E per l'intrattenimento musicale, due ospiti d'eccezione a sorpresa.