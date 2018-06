Fiera del Conte a Lentate sul Seveso

A Lentate sul Seveso nel weekend di sabato 23 e domenica 24 giugno si fa un salto indietro nei secoli. Per un fine settimana il comune brianzolo ospita la terza edizione della Fiera del Conte tra costumi medievali, sbandieratori, spettacoli e animazione.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Gli Amici dell'Arte con il contributo del comune di Lentate sul Seveso, si terrà in piazza San Vito e nel Parco di Villa Cenacolo.

Si comincia sabato 23 giugno alle 17 con una caccia al tesoro per i bambini nel parco e poi cena medievale (su prenotazione), danze medievali e animazione. In programma anche uno spettacolo con tessuti aerei mentre domenica in piazza San Vito sarà presente un mercatino medievale con mestieri e arti d'epoca.

Ad arricchire la kermesse ci sarà poi l'accampamento militare allestito nel parco di Villa Cenacolo dove troveranno spazio duelli e spettacoli di sbandieratori.

Il programma