'Fiera del mistero': mega festa sul 'lato oscuro della Brianza', tra fachiri, cartomanti e spettacoli col fuoco

Una Fiera del Mistero che ha per protagonista 'il lato oscuro della Brianza' si svolgerà al Parco Tittoni di Desio domenica 2 giugno, quando i visitatori potranno assistere a spettacoli con il fuoco, ammirare le performance di fachiri, chiedere il proprio futuro a delle cartomanti, ascoltare musica dal vivo e ballare. Ad animare l'iniziativa cento figuranti vestiti con abiti a tema dark, horror e steampunk.

Il programma

L'evento, organizzato in collaborazione con Brianza Comics, vede protagonista The Spleen Orchestra - Tim Burton Show (che alle 21 omaggerà il regista con un concerto) e prevede anche un'area expo con negozi e tanti punti ristoro. In programma illusionismo, show di mentalismo, contest e premiazioni dei migliori outfit, dj set, conferenze, musicoterapia e vibrazioni sonore.

"Il primo Expo dedicato al Mistero, all’Esoterismo e alla Magia in Italia sbarca per la prima volta in Lombardia", scrivono gli organizzatori, promettendo che il parco di Villa Tittoni si trasformerà in un giardino senza tempo, popolato da misteriose creature legate al mondo del Paranormale. "Potrete passeggiare tra i nostri stand in compagnia di Guerrieri Celti, Arcani, Vampiri, Streghe, Zombie, Steampunk ed altri misteriosi personaggi provenienti dai salotti Vittoriani dell’800", continua l'organizzazione.

Le aree della fiera

"Fiera del Mistero - si legge sulla pagina Facebook dell'evento - unisce i migliori espositori legati al Mistero e la Magia, provenienti da tutto il nord-Italia. Tra i quali alchimisti, druidi, stregoni e collezionisti di simbologie sacre ed oggetti sciamanici". Oltre ad acquistare cristalli, pietre energetiche, amuleti, talismani e libri a tema, sarà possibile consultare cartomanti, tarologi, astrologi, numerologi, medium, sensitivi ed esperti di meditazione. Uno spazio, infine, verrà dedicato alla moda, all’accessoriato e al mood dell’universo Dark, Goth e Steampunk, con le griffe più gettonate e le migliori collezioni.

Ai partecipanti, gli organizzatori consigliano i seguenti dresscode (non obbligatori, anche se è richiesto comunque un abbigliamento scuro): "dark/goth (vittoriano, vampire, cyber), steampunk, zombie e creepy, fairy/witch, medieval/celtic, horror cosplay".