Fiera dei mercanti: a novembre bancarelle e giochi per bambini

Bancarelle, negozi aperti e attività per i più piccoli. È questo il programma per la Fiera dei mercanti, in arrivo a Monza, in via Amati, domenica 17 novembre.

Ad aspettare il pubblico un ricco mercatino con prodotti di ogni genere, spettacoli di artisti di strada, giochi gonfiabili e truccabimbi. Per l'occasione sarà allestita un'area maneggio con dei pony. "I mercanti vi aspettano in Via Amati... seguite il fiocco rosa", scrivono gli organizzatori.

La Fiera dei mercanti viene organizzata nell'ambito delle attività di valorizzazione delle tradizioni e di rivitalizzazione del commercio, promosse dal Comune di Monza.