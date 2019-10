'Fiera dei mercanti': a ottobre torna il tradizionale appuntamento autunnale

Il tradizionale appuntamento autunnale con la Fiera dei Mercanti torna a Monza domenica 13 ottobre in via Vittorio Veneto e Cavallotti.

Ad aspettare i visitatori, dalle 9 alle 19, tante bancarelle con prodotti gastronomici, vestiario e accessori. L'iniziativa si terrà anche il 27 ottobre in piazza Roma, a Mariano Comense, e il 17 novembre in via Amati, a Monza.